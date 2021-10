Plotse toeloop in Ter Apel: honderden asielzoekers slapen op stoelen en stretchers

Afgelopen nacht hebben honderden asielzoekers op stoelen en stretchers geslapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zeggen bronnen tegen Nieuwsuur.

Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie bevestigt dat er dergelijke problemen zijn, maar wil geen aantallen noemen. "Er is opeens een enorme toeloop, maar het precieze getal doet er niet toe", zegt ze tegen Nieuwsuur.

In Ter Apel worden asielzoekers voor het eerst aangemeld. Mensen die aan het eind van de dag nog niet geregistreerd zijn, komen in de nachtopvang terecht. Die zat afgelopen nacht zo vol, dat mensen geen bed kregen.

Volgens de demissionair staatssecretaris is het niet zo dat het systeem is vastgelopen. "Er kan op een gegeven moment een piek zijn en dat is op dit moment aan de orde."

Op de grond

Broekers-Knol benadrukt dat 11.000 zogenoemde statushouders nog in asielzoekerscentra zitten, terwijl ze eigenlijk daar al weg zouden moeten zijn. "Dat maakt het lastig om nieuwe mensen op te vangen."

Vandaag werd bekend dat de militaire kazerne in Harskamp blijft langer open voor Afghaanse vluchtelingen. Het was de bedoeling dat de noodopvang daar per 4 oktober zou stoppen, maar het ministerie van Justitie wil tot eind van deze maand de mogelijkheid hebben om nieuwe groepen vluchtelingen daar op te vangen.

Verder wordt het Marine Etablissement in Amsterdam weer in gebruik genomen om asielzoekers op te vangen. Deze zomer werden daar al Afghanen gehuisvest. Hiermee hoopt Broekers-Knol het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Er is opeens een enorme toeloop, zegt Broekers-Knol: