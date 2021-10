Wereldkampioen Ligtlee rijdt na 586 dagen weer een wedstrijd en schiet dan vol

Sam Ligtlee - ANP

Wereldkampioen worden, de regenboogtrui omgehangen krijgen en vervolgens 586 dagen moeten wachten tot je die in wedstrijdverband kunt dragen. Dat klinkt vreemd, maar het overkwam baanwielrenner Sam Ligtlee. Deze week - een jaar en ruim zeven maanden na zijn winnende WK-race op de kilometer - rijdt Ligtlee voor het eerst weer een toernooi. Bij de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen klokte de 23-jarige wereldkampioen op de kilometer tijdrit de derde tijd (59.882) in de kwalificatie. Dinsdag maakte hij in de kwalificatie ook deel uit van de teamsprint-ploeg die het EK-goud veroverde. "Het is een moeilijke tijd geweest. Dat ik gisteren Europees kampioen mocht worden met die jongens, dat is een heel fijn gevoel", zegt de geëmotioneerde Ligtlee wanneer hij na zijn kilometer voor de camera verschijnt.

In februari 2020, vlak voordat de coronacrisis losbarstte, zorgde Ligtlee voor een daverende verrassing door de kilometer te winnen bij de WK in Berlijn. Vanwege het virus werd de ene na de andere wedstrijd vervolgens afgelast. En ook nadat de Olympische Spelen met een jaar waren verplaatst, wist Ligtlee geen plekje te veroveren in de ijzersterke Nederlandse teamsprint-trein. De kilometer is niet olympisch en zo keek Ligtlee als radio-analist vanuit Hilversum hoe zijn teamgenoten de ene na de andere gouden plak binnensleepten. "Pijnlijk, moeilijk... Het missen van de Olympische Spelen....", zegt Ligtlee over die tijd, vlak voordat hij vol schiet.

Ligtlee na zijn winnende kilometer bij de WK van 2020 in Berlijn - ANP

Het is duidelijk: de coronatijd heeft er flink ingehakt bij Ligtlee. Maandenlang trainde hij door, zonder wedstrijden in het vooruitzicht. Inmiddels heeft hij weer duidelijke doelen om naartoe te werken. Te beginnen met dit EK, maar belangrijker nog: de WK over twee weken en de Olympische Spelen over drie jaar, in Parijs. "Ik moet gewoon nog harder, nog sterker om mee te kunnen doen met de besten van de wereld. Dat zijn in mijn geval mijn teamgenoten. Maar ja, ik wil net zo snel worden als zij."

Hoogland klasse apart Jeffrey Hoogland, wereldkampioen op de kilometer in 2018, was veruit de snelste in de kwalificatie. Met 58.286 reed hij Ligtlee op ruim anderhalve seconde. Vanavond worden rond 20.00 uur de medailles verdeeld.

Olympisch keirinkampioene Shanne Braspennincx en Hetty van de Wouw rijden vanavond tegen elkaar in de kwartfinales van het sprinttoernooi. De twee Nederlandse sprintsters veroverden dinsdagavond samen met Kyra Lamberink de Europese titel op de teamsprint. In de kwalificatie voor het individuele sprinttoernooi klokten ze respectievelijk de derde (10.601) en zesde (10.736) tijd. In de achtste finales rekende Braspennincx vervolgens eenvoudig af met de Italiaanse Elena Bissolati. Van de Wouw versloeg de Britse Blaine Ridge-Davis.

Shane Braspennincx - ANP

Op de ploegenachtervolging wisten de Nederlandse vrouwen zich niet te plaatsten voor de strijd om de medailles. Mylene de Zoete, Lonneke Uneken, Marit Raaijmakers en Daniek Hengeveld reden de zesde tijd. Jan-Willem van Schip wist zich wel te plaatsten voor de finale op de puntenkoers.