Emotionele terugkeer rolmodel Hegerberg: 'Speciale dag voor vrouwenvoetbal'

Want bijna was een van de beste speelsters in het mondiale vrouwenvoetbal stilletjes verloren gegaan voor de sport. Na een kruisbandblessure volgde nog een operatie. En nóg een terugslag, gevolgd door een periode waarin de aanvalster het bij vlagen zelfs niet meer zag zitten om terug te keren.

Het waren maar tien minuutjes, in een wedstrijd die allang gespeeld was. De regen kwam met bakken uit de lucht en Ada Hegerberg kreeg nauwelijks de bal. Mogelijk zijn de supporters in Göteborg toch getuige geweest van iets bijzonders.

"Ik ben maar een speler en vanuit mijn perspectief is het mijn taak om te presteren", aldus Hegerberg. "Belangrijk bij dit onderwerp is dat we ons niet in een positie bevinden waarin we maar dankbaar moeten zijn voor alles wat ons wordt gegeven."

Het klinkt voor Hegerberg allemaal mooier dan het daadwerkelijk is, zoals ook na de verdubbeling van de EK-prijzenpot maar een fractie van het geld kan worden verdeeld dat bij de mannen in omloop is.

Hegerberg maakte met Olympique Lyonnais op bezoek bij BK Häcken haar opwachting in de competitie waarvan ze de topscorer aller tijden is. In een hervormde Champions League, waarin sinds dit seizoen net als bij de mannen miljoenen te verdienen zijn. Breed uitgesmeerd over de verschillende competities in Europa.

Hegerberg staat niet alleen bekend om haar ongeremde drang naar doelpunten en succes, minstens zo belangrijk voor haar is de strijd die ze buiten het veld voert. Om iets te doen aan de achtergestelde positie die vrouwen in de sport hebben ten opzichte van de mannen.

In Noorwegen wordt ze nog niet gehoord door de voetbalbond, wat uitmondde in een boycot van het nationale team. Of Nederland komende zomer bij haar poging de EK-titel te prolongeren weer te stellen krijgt met Hegerberg, valt nog te bezien.

Zonder Hegerberg kwam er afgelopen seizoen een einde aan de hegemonie van Olympique Lyonnais in het vrouwenvoetbal. Na vijf opeenvolgende eindzeges in de Champions League, sneuvelde het team in de kwartfinale. En uitgerekend ook tegen rivaal Paris Saint-Germain.

Dat kostte trainer Jean-Luc Vasseur de kop. Bompastor nam het over, als eerste vrouwelijke coach in de clubgeschiedenis.

Nieuwe energie in Lyon

"Dat seizoen was een klap in ons gezicht, voor de club en het team. Maar soms heb je dat even nodig", aldus Hegerberg, die afgelopen zomer Van de Donk verwelkomde als nieuwe ploeggenoot. "Het was ook een goed moment om in de spiegel te kijken waar we aan moeten werken om terug te keren aan de top. Er is nieuwe energie."

En hoe sterk ze ook is, toch scheelde het niet veel of Hegerberg had geen deel meer uitgemaakt van de selectie.

"Ik zal eerlijk zijn. Het was erg zwaar en mentaal uitdagend", aldus Hegerberg. "Maar ik bekijk het positief. Ik ben ongelooflijk gegroeid, als vrouw en als voetballer. Dit geeft me de motivatie om de komende jaren door te gaan, omdat ik me ook verder ontwikkeld heb als mens."