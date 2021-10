Kamer herhaalt fikse kritiek op Broekers-Knol om 'borrelpraat'-interview

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol - ANP

De kritiek op staatssecretaris Broekers-Knol hield vandaag aan in de Tweede Kamer. In een debat ging een aantal partijen door met de aanval die dit weekend was ingezet, na publicatie van een interview in het AD over Afghaanse vluchtelingen. CDA-Kamerlid Kuik noemde het "een dom interview" en "borrelpraat", Denk-leider Azarkan gebruikte het woord "kwaadaardig" en Ellemeet van GroenLinks kwalificeerde de gewraakte uitspraken van Broekers-Knol als "onjuist en misleidend". De demissionair staatssecretaris zei zaterdag in het AD dat er mogelijk 100.000 Afghanen naar Nederland willen komen en dat zo'n uittocht tot een "braindrain" kan leiden in Afghanistan. Een dag later, na een storm van kritiek, zei de VVD-bewindsvrouw dat ze haar woorden zorgvuldiger had moeten kiezen en dat ze het "hypothetische aantal" niet had moeten noemen. Patroon van tegenzin Het getal "slaat helemaal nergens op en dat weet de staatssecretaris heel erg goed", zei GroenLinks-Kamerlid Ellemeet. Volgens haar passen de uitspraken in een patroon van tegenzin om vluchtelingen op te vangen. SP-Kamerlid Van Dijk diende een motie van wantrouwen in tegen de demissionaire staatssecretaris van Justitie. "Ze schoffeert de Kamer en goochelt met cijfers. Wat ze doet is mensen angst aanjagen door grote aantallen te noemen." Het schofferen van de Kamer zit er volgens de SP in dat Broekers-Knol in het interview heeft gezegd dat Nederland 100.000 Afghanen niet aankan. Terwijl de Kamer afgelopen zomer een voorstel heeft aangenomen (de motie-Belhaj) waarin staat dat ruimhartig moet worden omgegaan met Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt. De motie van wantrouwen tegen Broekers-Knol haalde het overigens niet. SP, PVV, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, Denk en BBB stemden voor; samen goed voor 41 zetels.

De motie-Belhaj werd in augustus aangenomen met een meerderheid van 84 stemmen. In het voorstel worden lokale medewerkers zoals beveiligers en koks genoemd die voor Nederland hebben gewerkt, evenals mensenrechtenactivisten en journalisten die gevaar lopen. De Kamer vindt dat zij zo snel mogelijk moeten worden geëvacueerd zodat ze hun asielverzoek in Nederland kunnen doen.

De PVV was ook kritisch op Broekers-Knol, maar om andere redenen dan de meeste andere partijen. Kamerlid Markuszower noemde de staatssecretaris een angsthaas omdat ze haar uitspraken had teruggenomen. "Zegt ze eens wat goeds, in een zeldzaam helder moment, dan laat ze zich terugfluiten." Azarkan van Denk vond het bijzonder dat zowel rechts als links zo kritisch was. "Je moet wel van speciale huize komen wil je iedereen tegen je in het harnas jagen. Eigenlijk niemand is blij met deze staatssecretaris." Broekers-Knol herhaalde in het debat dat ze haar uitspraken van zaterdag betreurt. "Ik heb me laten verleiden tot een als-dan-antwoord, ik had geen hypothetische berekening moeten maken." Verder verzekerde ze de Kamer dat ze de motie-Belhaj "naar letter en geest" zal uitvoeren. Dat Broekers-Knol zich heeft laten verleiden spreekt de interviewer van het AD tegen: