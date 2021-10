Wateroverlast in Gouda na wolkbreuk door 'oplijning'

Het korps in Gouda krijgt bij de hulpverlening hulp van eenheden uit Moordrecht, Stolwijk en Haastrecht. Gemeld wordt dat vooral de binnenstad en de wijk Korte Akkeren in het zuiden van de stad zijn getroffen.

In Gouda is na een wolkbreuk wateroverlast ontstaan. Riolen konden het vele water niet aan en meerdere straten zijn ondergelopen. De brandweer is druk met het wegpompen van water uit ondergelopen huizen en winkels.

Omroep West met de radio op bezoek in de Prins Hendrikstraat IV de #wateroverlast in #.Gouda pic.twitter.com/P8ZcOLhL5a

De gemeente zegt op Twitter dat er gelukkig geen gewonden zijn gevallen en dat er geen levensbedreigende situatie is ontstaan.

Een groot deel van het land kreeg vannacht en vanochtend te maken met buien, maar volgens NOS-weerman Peter Kuipers Munneke was het nergens zo heftig als in de strook Wassenaar-Gouda-Schoonhoven. Daar viel op sommige plaatsen tot zo'n 60 millimeter.

Dat komt doordat er bij de buien sprake was van lijnvorming of oplijning: een reeks van buien trekt in een lijn over een gebied, waarbij sommige plaatsen heel zwaar worden getroffen en er even verderop veel minder kan vallen.