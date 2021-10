Aanwezigheid wolf in dichtbevolkte Nederland is uniek, zeggen onderzoekers

Vee moet goed worden beschermd om in Nederland samen te kunnen leven met de wolf, maar onder die voorwaarde kan de wolf hier goed leven. Dat staat in een rapport van Wageningen Environmental Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

"Wolven horen hier thuis en kunnen prima leven in een land als Nederland, helemaal als we bereid zijn rekening met de natuur te houden", stellen de onderzoekers.

Het vorige rapport over de wolf stamt uit 2012. Drie jaar later dook het dier voor het eerst in 150 jaar weer in ons land op.

De afgelopen zes jaar zijn in Nederland 34 wolven waargenomen. Op de Veluwe leeft een roedel: een paar met meerdere jongen. Van de 28 wolven die minstens een half jaar geleden voor het eerst in ons land werden gevonden, weten de onderzoekers dat nog altijd een kwart in ons land leeft.

Dit is uniek, zegt onderzoeker

Onderzoeker Hugh Jansman spreekt tegen RTV Oost van "een unieke situatie". Hij zegt: "Nooit eerder vestigde de wolf zich in een land met zo'n hoge mens- en veedichtheid."

De komende jaren neemt het aantal wolven in Nederland waarschijnlijk verder toe, door geboorte en door de komst van wolven uit omliggende landen.

Op grond van eerdere onderzoeken wordt geschat dat in Nederland ruimte is voor zo'n 400 à 500 wolven. Nederland kan enkele tientallen roedels aan, en een roedel bestaat uit twee tot tien dieren.

De eerste dode wolven zijn ook al gevonden. Omroep Gelderland meldde vrijdag de dood van een mannetje. Hoe het dier om het leven kwam, is nog onduidelijk. In maart reed een automobilist een drachtige vrouwtjeswolf dood bij Ede.