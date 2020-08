Een van de vijf verdachten in moordzaak Bas van Wijk vrijgelaten

Een van de vijf mannen die gisteren werden aangehouden in verband met de dood van de 24-jarige Bas van Wijk, is vrijgelaten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man was volgens het OM niet betrokken bij de dodelijke schietpartij. De andere vier worden morgenmiddag voorgeleid aan de rechter-commissaris, schrijft AT5.

De Haarlemmer Van Wijk werd zaterdag doodgeschoten op een strandje in park De Oeverlanden in Amsterdam. De toedracht is nog onduidelijk; mogelijk sprak hij iemand aan die een horloge van een vriend wilde stelen. Gisteren werden vijf verdachten in de leeftijd van 18 tot 26 opgepakt voor de fatale schietpartij.

Voor morgen is een stille tocht georganiseerd in Van Wijks geboorteplaats Badhoevedorp, meldt NH Nieuws. In verband met de coronamaatregelen wordt belangstellenden gevraagd om een erehaag langs de route van de stille tocht te vormen. Ook krijgen mensen het verzoek een mondkapje te dragen.

"We willen niet het risico lopen dat de stille tocht voor extra verspreiding zorgt van het virus. Om die reden is in overleg tussen de familie, organisatie en de gemeente Haarlemmermeer besloten om alleen de familie en vrienden in de stille tocht te laten lopen", laat de organisatie aan het ANP weten.

De nabestaanden benadrukken dat de stille tocht geen politiek karakter heeft. Meerdere politici hebben over Van Wijks dood getweet en zondag is er een demonstratie gepland in Amsterdam.