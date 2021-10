Provincie Friesland wil Girostart: 'Met tijdrit op Afsluitdijk als ultieme droom'

Mede daardoor is ook de handelgeest van Friesland komen bovendrijven en trekt de provincie deze week de stoute VOC-schoenen aan op weg naar Milaan. "De provincie trekt de kar, anders waren we hier nooit aan begonnen", legt initiatiefnemer Joop Atsma uit.

Waarom al die wielerrondes (weer) naar Nederland worden gehaald? Het is goed voor de exposure, klinkt het in koor. Voor een relatief klein bedrag - zo tussen de 10 en 15 miljoen euro - staat een stad of regio in de belangstelling van honderden miljoenen mensen in Europa.

Utrecht telt al af naar de start van de Vuelta, op 11 september 2022. Rotterdam en Den Haag zetten vol in op de Tourstart van 2024 of 2025 en donderdag vertrekt er een delegatie vanuit Friesland naar Milaan. "We willen de Giro laten starten op de Afsluitdijk."

In de media waren al berichten verschenen over een mogelijke Elfstedentocht in de Giro, maar dat idee wuift Atsma vooralsnog weg. In eerste instantie vanwege praktische bezwaren, maar ook omdat het buiten de landsgrenzen minder aanspreekt.

In plaats van de Tour, is de inzet nu de Giro. Dat lijkt financieel een haalbare kaart. Met de steun van de provincie stapt vaak ook het bedrijfsleven aan boord.

En twee jaar geleden sprak Atsma met de Tourorganisator. "Wat ik merk, is dat een Afsluitdijk internationaal wel veel aantrekkingskracht heeft. Hoe Nederland het water tegenhoudt, dat idee spreekt men aan. Kijk naar de Neeltje Jans waar in 2015 een Touretappe finishte."

Atsma kan het weten. Al twee keer eerder ging er een grote ronde van start in het noorden van het land. "Ik was betrokken bij de organisatie van Gironingen in 2002 en de Vuelta-start in Drenthe in 2009."

Naast Atsma en gedeputeerde Fokkens reist onder anderen ook oud-renner Pieter Weening mee naar Milaan. "Pieter is niet alleen mijn buurman in Surhuisterveen, maar ook nog een voormalig rozetruidrager."

Vervolgens is het afwachten wat de reactie van de RCS is. Vijf jaar geleden begon de Giro nog in Gelderland. "Dit gesprek is puur ter oriëntatie. We gaan eerst verkennen of er een kans is en dan gaan we kijken wat de voorwaarden zijn."

Om de Giro-directie te enthousiasmeren, kan de delegatie beelden tonen van de Profronde van Surhuisterveen, waar afgelopen weekeinde Girowinnaar Egan Bernal rondreed in zijn roze trui. En er zijn fraaie beelden gemaakt van de passage over het Lauwersmeer tijdens de Benelux Tour.

Si?

Een concreet jaar heeft de delegatie nog niet in gedachten. Mocht er een 'si' worden uitgesproken, zou het de twaalfde keer zijn dat er een grote ronde van start gaat in Nederland. Geen enkel ander Europees land was zo gastvrij.