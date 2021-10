Streep door titelgevecht tussen Verhoeven en Overeem: 'Zware beslissing'

Kickboksers Rico Verhoeven en Alistair Overeem zullen op 23 oktober niet tegenover elkaar in de ring staan. De 41-jarige Overeem heeft zich wegens een blessure terug moeten trekken, zo laat organisator Glory weten. Wie Overeem gaat vervangen is nog niet bekend. Verhoeven zal nog wel in actie komen op 23 oktober.

Verhoeven en Overeem zouden in het Gelredome in Arnhem de strijd met elkaar aangaan om de wereldtitel in het zwaargewicht. Of en wanneer de twee weer tegenover elkaar staan, is nog niet bekend.

Zware beslissing

"Ik heb mij nog nooit hoeven terugtrekken dus dit was een zware beslissing", laat Overeem weten op Instagram. "Ik heb deze blessure (hij laat niet weten wat voor blessure het is, red.) al meer dan een maand. Een paar dagen voor de persconferentie van twee weken geleden kon ik niet eens rechtop lopen."

