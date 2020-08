Politie Amsterdam schiet verwarde man neer

In Amsterdam-West heeft de politie aan het eind van de middag een verdacht persoon neergeschoten. Volgens de politie gaat het om een man die een mes bij zich had, verward gedrag vertoonde en dreigde zichzelf iets aan te doen.

Op beelden van stadsverslaggever Ruben Koops van Het Parool is te zien dat de man in zijn onderbroek in een groenstrook naast een speeltuintje loopt. Het lijkt erop dat hij een mes tegen zijn hals houdt. Een tiental agenten heeft zich rond de man verzameld. Hij wordt onder schot gehouden, agenten roepen dat hij stil moet blijven staan.

De man luistert niet en wordt dan door een agent naar de grond gewerkt. De man begint vrijwel direct te schreeuwen en wilde bewegingen te maken. Vervolgens vallen er drie schoten.

Volgens Koops probeerde de politie de man al ongeveer een kwartier aan te houden. "Hij zat al een tijdje met een mes in een hoekje van de binnentuin. Op een gegeven moment begon hij te lopen in de richting van de agenten, hij hield dat mes nog steeds vast. Die agenten hielden hem onder schot en hielden afstand door naar achteren te lopen. 'Put down the knife', riepen ze steeds, maar dat deed hij niet."

Nadat er werd geschoten is de man door agenten gereanimeerd. Volgens Koops is hij inmiddels overleden, de politie heeft dat nog niet kunnen bevestigen.