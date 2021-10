Remkes en Koolmees: formatie wordt anders, een experiment

De volgende fase van de kabinetsformatie wordt een experiment. Dat hebben de nieuwe informateurs Remkes en Koolmees gezegd in een toelichting op hun werkzaamheden aan de pers. Anders dan bij eerdere formaties moet er nu echt een beknopt regeerakkoord komen en moet het nieuwe kabinet werk gaan maken van de veelgevraagde nieuwe bestuurscultuur.

"Het is een mooie, maar ook ontzettend lastige klus", zei Remkes, die de afgelopen weken een doorbraak wist te forceren door de huidige coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie weer aan tafel te krijgen. "Het wordt ongetwijfeld pionieren, want de onderhandelingen worden op een nieuwe leest geschoeid." "Een experiment. We gaan echt iets nieuws proberen", voegde Koolmees toe.

De informateurs hopen nog steeds dat ook andere partijen dan de huidige vier inbreng willen leveren. Remkes kijkt daarbij met name naar PvdA en GroenLinks, al hebben die al eerder aangegeven zich volledig te willen richten op oppositie voeren. "We gaan geen pogingen doen ze te overtuigen. Het is een open uitnodiging, maar ik ga ervan uit dat partijen op de wereld zijn om verantwoordelijkheid te dragen."

Regeerakkoord met doelen

Vanuit de onderhandelaars is de roep om een beknopt regeerakkoord groot. Dat moet ook de Tweede Kamer meer ruimte geven om het beleid bij te sturen, in een meer dualistisch systeem. Volgens Remkes en Koolmees moeten er in het regeerakkoord eigenlijk alleen de doelen staan die de partijen willen bereiken. Vervolgens moeten de aangetrokken ministers in een 'regeerprogramma' uitwerken welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

VVD, D66, CDA en ChristenUnie staan volgens de informateurs voor grote uitdagingen, zoals de klimaatcrisis, het stikstofprobleem en de volkshuisvesting. "Nederland heeft behoefte aan een kabinet dat de problemen daadkrachtig aanpakt", zei Koolmees.

"De vraag hoe lang deze fase gaat duren, is niet eenvoudig te beantwoorden", meende Koolmees. "We hebben wel een deadline in ons hoofd, maar dat gaan we natuurlijk niet zeggen", zei Remkes.