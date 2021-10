Weer geen Real-speler in Spaanse selectie: 'Lijken in wit shirt beter dan ze zijn...'

Zelfs het slechtste Barcelona in jaren is met vier spelers vertegenwoordigd in de Spaanse selectie voor de confrontatie vanavond (20.45 uur) met Italië in de halve finales van de Nations League. En dat doet pijn in Madrid. Want opnieuw heeft bondscoach Luis Enrique geen enkele speler opgeroepen van Real Madrid.

Als hij daarmee geconfronteerd wordt, reageert Enrique fel tegenover de pers. "Die kritiek doet me niets. Ik lees het niet eens, omdat ik denk dat ik veel meer weet van voetbal dan jullie. Ik heb de spelers geselecteerd die ik het meest geschikt acht. Of ik gelijk had of niet, dat zullen we zien."