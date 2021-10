Sven Kockelmann van KRO-NCRV naar WNL, gaat Op1 presenteren

Sven Kockelmann stapt over naar omroep WNL. Hij vertrekt na 28 jaar bij KRO-NCRV, waar hij een toonaangevend presentator is die bekendstaat om zijn scherpe interviews. Kockelmann gaat bij WNL een avond in de week de talkshow Op1 presenteren. Met wie wordt binnenkort bekendgemaakt, maar het AD meldt dat hij een duo zal vormen met Fidan Ekiz. Eerder presenteerde hij de talkshow voor KRO-NCRV al een aantal keer, samen met Talitha Muusse.

Kockelmann (51) was verslaggever voor Brandpunt en presenteerde programma's als Recht door Zee, Goedemorgen Nederland, Oog in Oog. Hij schuift ook vaak aan in talkshows. Op NPO Radio 1 is hij op werkdagen presentator van 1 op 1 waarbij hij een half uur lang een gast uit de actualiteit interviewt.

Voorafgaand aan zijn radiouitzending van vandaag zei Kockelmann dat het na zo'n lang dienstverband geen makkelijke beslissing was. "De plannen en ambities van WNL op het gebied van journalistiek, politiek en economie zijn zo enthousiasmerend voor mij dat ik heb besloten over te stappen." Hij begint er op 1 december.

Kockelmann benadrukte dat hij bij de publieke omroep blijft. "Aan deze tronie en dit lijf verandert niets", zei hij gekscherend: