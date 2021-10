Coronatoegangsbewijs mag blijven, is niet discriminerend of onwettig

Het vragen naar een coronatoegangsbewijs in onder meer de horeca is niet onrechtmatig en kan doorgaan. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De voorzieningenrechter deed uitspraak in een kort geding dat door advocaat Bart Maes was aangespannen tegen de Nederlandse staat.

Maes voerde aan dat de controle met behulp van QR-codes "onwettig, strafbaar en discriminerend" is. De maatregel is volgens hem in strijd met internationale verdragen en met de Grondwet. Volgens Maes is er helemaal geen reden meer voor coronamaatregelen. Hij wilde dat het vragen naar een coronatoegangsbewijs zou worden opgeschort tot er in een bodemprocedure uitspraak wordt gedaan, maar de rechter ging daar niet in mee.

Volgens de rechter is het uitgangspunt dat de rechterlijke macht zich terughoudend moet opstellen bij de beoordeling van nieuwe maatregelen. Alleen als de overheid niet in redelijkheid voor bepaald beleid heeft kunnen kiezen of als er geen wettelijke grondslag is, kan de rechter ingrijpen. En dat is hier niet het geval, zo luidt het oordeel. Bij eerdere vergelijkbare rechtszaken tegen het coronabeleid was het oordeel hetzelfde.

Geen discriminatie

De rechter zegt dat de staat "op begrijpelijke wijze" heeft uitgelegd dat de noodzaak voor coronamaatregelen nog steeds bestaat. Daarbij is belangrijk dat door de overheid is toegelicht dat door het loslaten van de anderhalvemeterregel verspreiding van het virus kan oplaaien en dat inzet van het coronatoegangsbewijs dat risico verkleint.

De rechter zegt dat het vragen naar het bewijs niet in strijd is met het discriminatieverbod. En het vragen naar een QR-code is ook geen onevenredige inbreuk op andere grondrechten, mensenrechten of de privacybepalingen uit de AVG, de privacywetgeving.

Het coronatoegangsbewijs werd op 25 september ingevoerd om de afschaffing van de 1,5 meter afstandsregel mogelijk te maken. Bij restaurants, cafés, sportwedstrijden, bioscopen, theaters, concertzalen en evenementen moet het bewijs sindsdien worden getoond. Met de QR-code kan iedereen vanaf 13 jaar aantonen volledig gevaccineerd te zijn, van covid-19 hersteld te zijn of maximaal 24 uur geleden negatief te zijn getest op het coronavirus.