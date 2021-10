Sensationele Olympische Spelen leveren hockeycoach Marijne eretitel op

Sjoerd Marijne is door de internationale hockeyfederatie IHF gekozen tot de beste vrouwencoach ter wereld in 2021. Deze eretitel verkreeg hij door zijn verrassende vierde plaats met de damesploeg van India op de Olympische Spelen.

Alyson Annan pakte, ondanks een gouden plak met de Oranje-vrouwen in Tokio, de tweede plek in deze jaarlijkse verkiezing. Zij kreeg 35 procent van de stemmen, ten opzichte van 56 procent voor Marijne.

Sensatie

De 47-jarige coach maakte afgelopen zomer veel indruk. Zijn ploeg behaalde tegen de verwachtingen in de halve finales. India verloor daarin van Argentinië en greep ook naast het brons tegen Groot-Brittannië.

Door deze verrassing werd Marijne plotsklaps een bekendheid in India, waar hij inmiddels als een halfgod wordt gezien. Toch besloot hij terug te keren naar Nederland. "Het is nu tijd dat ik er weer voor mijn gezin ben", zegt hij. "Ik ben de afgelopen anderhalf jaar zoveel weggeweest. Vorig jaar twee keer vierenhalve maand, dit jaar drieënhalve maand. Het is te veel. Dit is een mooie periode geweest. Ik ben trots op wat ik achterlaat."