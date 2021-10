Red Bull eert Honda in Turkije met witte Formule 1-bolides

Op Suzuka zou Honda, de motorleverancier van beide renstallen, de laatste grand prix op Japanse bodem beleven. De Japanse fabrikant stopt na dit seizoen namelijk als leverancier in de Formule 1.

Het witte uiterlijk van de auto's van Verstappen en Perez is een eerbetoon aan de Honda RA 272. De auto waarin de Amerikaan Richie Ginther in 1965 in Mexico de eerste Formule 1-overwinning behaalde voor Honda.

De auto's van Gasly en Tsunoda rijden met een achtervleugel met daarop de tekst "Arigato", het Japanse woord voor bedankt.

In 2019 mocht Max Verstappen een paar rondjes rijden in de RA 272. Bekijk in de video hieronder hoe dat ging.