Ed Sheeran verklapt kerstplaat met Elton John aan luisteraar NPO Radio 2

De Britse zanger Ed Sheeran heeft op NPO Radio 2 zijn mond voorbij gepraat en bekendgemaakt dat hij voor het eerst een kerstlied uitbrengt met zijn vriend en collega Elton John. Dat deed hij in de ochtendshow Jan-Willem Start Op nadat een luisteraar hem had gevraagd of hij niet een keer een kerstplaat wil maken.

In eerste instantie beantwoordt Sheeran die vraag weifelend. "Er komt iets aan in december", zegt hij een paar keer tegen presentatoren Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte. En vervolgens: "And it's fucking great."

Uiteindelijk bevestigt hij dat er inderdaad een kerstnummer aankomt. De twee NPO Radio 2-dj's zijn volgens Sheeran de eersten aan wie hij dit nieuws vertelt.