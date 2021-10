Oranje-honkballer Bogaerts slaat met Red Sox rivaal Yankees uit play-offs

In de strijd tussen de grootste rivalen in het Amerikaanse honkbal heeft Boston Red Sox hoogstpersoonlijk New York Yankees uitgeschakeld in de play-offs van de Major League Baseball. In het eigen Fenway Park wonnen de Red Sox het wildcard-duel met 6-2.

Oranje-international Xander Bogaerts was een van de grote mannen aan de zijde van de thuisploeg. De geboren Arubaan zette in de eerste inning zijn ploeg op een 2-0 voorsprong met een homerun.

Alles of niets

"We moeten hiervan genieten", zei de korte stop van de Red Sox na afloop. "Dit was een zware wedstrijd, alles of niets. Ik had zo'n wedstrijd nog nooit gespeeld. Het moest hierin gebeuren, we zouden geen nieuwe kans krijgen. De Yankees zijn klaar en wij gaan door."