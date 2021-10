Drukste ochtendspits van het jaar door slecht weer en ongelukken

Automobilisten moeten op veel plaatsen in het land geduld hebben. Door een combinatie van het slechte weer en een aantal ongelukken is het de drukste ochtendspits van het jaar. De totale filelengte op snelwegen en N-wegen was rond 08.25 uur 552 kilometer verdeeld over 116 files, meldt de ANWB.

Er trekt een groot gebied met regen van west naar oost over het land. De zwaarste buien zitten inmiddels in het midden van het land. In het westen en zuidwesten komen daar nog zware windstoten bij, tot 80 kilometer per uur. Het KNMI heeft daarom voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland code geel afgegeven. In de rest van het land waait het minder hard.

Vooral in het midden en zuiden van het land zijn er verkeersproblemen. Daarbij helpt het niet dat de A12 ten westen van Utrecht nog steeds is afgesloten. Op alle omleidingsroutes is het druk. Op de A15 tussen Rotterdam en Nijmegen is in beide richtingen tientallen kilometers files met veel vertraging.

Veel oponthoud is er ook op de A4 bij Zoeterwoude richting het zuiden, op de A1 bij Hoevelaken richting Amsterdam en op de A16 bij Rotterdam in noordelijke richting. Eerder was er ook veel vertraging op de A6 bij Lelystad richting het zuiden. De weg is daar weer vrij, maar er staat nog wel een file.