Van Ronaldo-smijter naar Hertha-joker: de metamorfose van Ekkelenkamp

De inrichting van zijn Berlijnse appartement in de wijk Charlottenburg moet maar even wachten. Zondag kreeg Jurgen Ekkelenkamp de sleutel, maar Jong Oranje gaat deze week voor. "Mijn vriendin is daar sowieso beter in. Als ik terug ben, staat alles erin als het goed is."

Vlak voor de laatste interlandperiode eind september trok de 21-jarige middenvelder de deur bij Ajax achter zich dicht. Hij tekende bij Hertha BSC, een club met statuur in de Bundesliga. Maar ook een club die al een paar jaar bungelt in het rechterrijtje en in de laatste twee jaar al vijf trainers versleet. "Het is even wennen, maar ik denk wel dat het een goede stap voor mij is geweest."

Droomdebuut

Na de 2-1 thuisnederlaag tegen Freiburg, de vijfde al in de eerste zeven duels, staat trainer Hertha-trainer Pal Dardai al flink onder druk. En dat is jammer voor Ekkelenkamp. De Hongaarse oud-speler prees de Zeistenaar namelijk de hemel in na zijn opvallende debuut tegen Greuther Fürth.

Koud in het veld kopte Ekkelenkamp een corner stijlvol in het doel. En even later zette hij tegenstander Maximilian Richter zo onder druk, dat hij in eigen doel schoot.

"Hertha-Held nach 87 Sekunden! Ekkelenkamp spielt sich ins Rampenlicht (Hertha-held na 87 seconden! Ekkelenkamp speelt zich in de schijnwerpers)", kopte de Berliner Zeitung. Andere toonaangevende Duitse media spraken over hem als de 'Joker van Berlijn'.