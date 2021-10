Malen is meer dan een man voor een uurtje: 'Ik weet wat ik kan brengen'

Malen lacht als naam Van Gaal valt: 'Ja, vind het gewoon aardige man' - NOS

Hij was de meest besproken international, na de smadelijke uitschakeling van Oranje afgelopen zomer op het Europees kampioenschap. Donyell Malen had in de achtste finale tegen Tsjechië de openingstreffer op zijn schoen en werd daarna tot onbegrip van velen gewisseld. "Ik ben heel blij dat ik het mee heb mogen maken. Maar zo op die manier eruit, dat voel je wel", blikt Malen terug op het toernooi. "Gelukkig heb ik goede mensen om me heen, die me helpen." Zelf noemt Malen het een klein ontwikkelpunt, in zijn nog prille carrière. De 22-jarige aanvaller speelde in de jeugd al bij Arsenal en is na zijn doorbraak bij PSV nu bij Borussia Dortmund aan een tweede buitenlands avontuur begonnen. Vertrouwen Van Gaal Mentaal werd Malen flink op de proef gesteld de laatste maanden, maar hij vindt naar eigen zeggen zijn draai. En Louis van Gaal heeft het vertrouwen in hem uitgesproken, wat weer een zorg minder is in deze hectische tijd. "Fijn om te horen", zegt Malen over de openlijke steun die hij van de bondscoach krijgt. "Hij is eerlijk, zegt wat ie denkt. En als hij zegt dat hij een uitzondering voor je maakt, kun je ervan uitgaan dat hij het meent."

Donyell Malen (l) luistert naar bondscoach Louis van Gaal - ANP

Van Gaals voorganger Frank de Boer noemde Malen een speler voor zestig minuten, wat wellicht de wissel verklaart. "Ik weet hoe lang ik kan spelen. Ik weet wat ik kan brengen", reageert de speler zelf op het stempel dat hem werd opgeplakt. "Ze bouwen het nu goed met me op, denken na over wat verstandig is. Ik speel weer in een nieuwe competitie, met een andere intensiteit." Nog steeds is Malen volgens de beleidsbepalers bij zijn club niet sterk genoeg bevonden voor een volledig wedstrijd. "Ik voel me goed, het gaat steeds beter. Ik heb de laatste vier wedstrijden achter elkaar gespeeld. Ben stukken fitter dan voorheen." Basisplaats Oranje? Malen ontwikkelde zich met horten en stoten, een zware knieblessure hield hem al eens lang uit de roulatie. Inmiddels hikt hij aan tegen een basisplaats bij Oranje, waarbij zijn voorkeur uitgaat naar een plek links of centraal voorin.

Programma Nederlands elftal - NOS

"Maar als de trainer me ergens anders neerzet, dan speel ik daar", zegt Malen, die zich in eerste instantie speelminuten ten doel heeft gesteld in de aankomende interlands tegen Letland en Gibraltar. Gesprekken met superster Haaland Hij hoopt met Oranje uit te lopen op het Noorwegen van superster Erling Haaland, zijn ploeggenoot bij Borussia Dortmund. "We praten veel met elkaar", zegt Malen over de onderlinge verstandhouding. "Ik heb een paar grapjes naar hem gemaakt, dat het voor ons nu wat makkelijker zou worden. Dat hij er niet bij is, dat is voor ons wel een klein pluspunt." Want liever kijkt Malen vooruit, naar het WK in Qatar eind volgend jaar. Ook al was het teleurstellende EK voor hem wel een goede ervaring. "Zeker wat betreft weerbaarheid in wedstrijden. Misschien heb ik dat nodig." Laat het allemaal vooral niet groter zijn dan het is. "Ik voetbal, ik doe mijn best. En als het tegenzit, probeer je te kijken wat je beter kunt doen."