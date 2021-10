Ambassade helpt 58 Afghanen naar Pakistan en haalt ze naar Nederland

58 Afghanen die over land de grens met Pakistan zijn overgestoken, kunnen binnenkort naar Nederland komen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Afghanen stonden op de lijst van Nederland om geëvacueerd te worden toen de Taliban de macht hadden overgenomen, maar konden het vliegveld niet bereiken.

Er geldt een dringend advies van Nederland om de vluchtroute over land niet te gebruiken, omdat die te gevaarlijk is. Toch heeft Nederland de Afghanen tijdens hun vlucht per mail en telefoon begeleid en geholpen met het oversteken van de grens, door te overleggen met de Pakistaanse autoriteiten.

De Afghanen bevinden zich nu in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad. Binnenkort vertrekt de helft van hen per vliegtuig naar Nederland. Zij hebben inmiddels een negatieve coronatest afgelegd. De andere helft vertrekt op een later moment. De Nederlandse ambassade onderzoekt de mogelijkheden daartoe. In de tussentijd wordt de groep in Islamabad opgevangen.

Koks, chauffeurs en fixers

In augustus zijn er al 370 Afghanen vanuit Kabul geëvacueerd die onder de motie-Belhaj vielen. In die motie werd het kabinet opgeroepen niet alleen tolken, ambassadepersoneel en hun familieleden naar Nederland te halen, maar een bredere groep Afghanen die met Nederland heeft samengewerkt. Dan gaat het onder meer om bewakers, koks, chauffeurs, medewerkers van Nederlandse ontwikkelingsprojecten en fixers, van journalisten.

In september werden er ook al zo'n 50 Afghanen van de evacuatielijst opgevangen in Islamabad, voordat ze naar Nederland kwamen. Een deel van hen had ook de tocht over land van Afghanistan naar Pakistan gemaakt. Binnenkort volgt er meer informatie in een brief aan de Kamer, zegt het ministerie.