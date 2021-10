'Gelekte beelden tonen mishandelingen in Russische gevangenissen'

De non-gouvernementele organisatie, Gulagu.net, zegt dat het "ongeëvenaarde lek" voor een "schokgolf" door het land gaat zorgen. De oprichter zegt tegen The Moscow Times dat hij meer dan 40 gigabyte aan materiaal in handen heeft. Dat zijn niet alleen beelden uit de gevangenis bij Saratov, maar ook uit andere detentiecentra.

De beelden werden gedeeld met onder andere de Russische nieuwswebsite MediaZona en de onafhankelijke Russische nieuwswebsite The Moscow Times . De mishandelingen zouden dienen om medewerking of bekentenissen af te dwingen.

Een onafhankelijke Russische organisatie zegt duizenden video's in handen te hebben waarop te zien is hoe gedetineerden van Russische gevangenissen door bewakers worden mishandeld en seksueel misbruikt. Een aantal beelden uit een gevangenis in de buurt van Saratov, een stad aan de Wolga, is vrijgegeven. Russische autoriteiten zeggen dat ze de video's bestuderen.

'Top van de ijsberg'

Correspondent Geert Groot Koerkamp: "Dit komt niet als een verrassing. Dat martelingen plaatsvinden in Russische gevangenissen is al heel lang bekend. Een bekend voorbeeld is Ildar Dadin, een activist die al een aantal keer is opgepakt. Hij heeft een boek geschreven over zijn lot in de gevangenis. Het lukte hem om vanuit de gevangenis in Karelië berichten naar buiten te brengen. Dat leidde tot een groot schandaal.

Een paar jaar geleden was er ook een voorbeeld in Jaroslavl. Gevangenen werden daar zwaar gemarteld, een iemand is waarschijnlijk ook door die martelingen overleden. Dus wat je hier ziet is waarschijnlijk de top van de ijsberg. Maar het wordt angstvallig onder de tafel gehouden. Je ziet dat gevangenen onder druk worden gezet om niks naar buiten te brengen."