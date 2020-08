Regen en onweer trekt over Nederland, schade en overlast in Brabant

Na ruim een week tropische warmte trekt nu onweer en regen over Nederland. Rond 16.00 trokken vanuit België de eerste buien Noord-Brabant binnen. Later vandaag trekken die ook over Midden-Nederland. In Veghel is hagel gevallen, meldt Omroep Brabant, en in Beek en Donk kwam een omgevallen boom op een auto terecht. Daarbij vielen geen slachtoffers.

In Loon op Zand zijn er door stormschade takken op de weg terecht gekomen, en is een fietstunnel onder water komen te staan, meldt de politie: