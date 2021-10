Opnieuw sterke stijging gasprijs, nu al acht keer zo hoog als een jaar geleden

Door zorgen over de gasvoorraden voor komende winter, is de gasprijs opnieuw flink gestegen. Dinsdagochtend ging de prijs van het contract dat voor Nederland het belangrijkste is, voor het eerst door de grens van 100 euro per megawattuur heen. Aan het einde van de dag was dat al bijna 118 euro. Dat is bijna acht keer zo hoog als een jaar geleden.

Het leidt tot problemen in de industrie waar op verschillende plekken de productie al wordt afgeschaald. Andere bedrijven waarschuwen dat hun producten fors duurder worden. Ook consumenten merken de prijsstijgingen, al hangt het af van het soort contract dat een huishouden heeft hoe veel.

Het kabinet vertrouwt sinds het bijna helemaal sluiten van de Groningse gasputten volledig op de markt. Onderzoekers waarschuwen dat dit kan leiden tot hoge prijzen en zelfs een tekort aan gas. De Europese gasvoorraden zijn voor de tijd van het jaar behoorlijk laag, ook in Nederland.

Omdat de gasprijs al langer stijgt, leek het na een koud voorjaar in de zomer niet rendabel om gasvoorraden te vullen. Nederland heeft commerciële opslagplaatsen van olie- en gasmaatschappijen die daartoe niet verplicht zijn. In andere landen is dat wel zo.

Europa verdeeld

In Slovenië bogen de Europese regeringsleiders zich ook over de recordprijzen voor aardgas en de grote gevolgen die dit heeft voor huishoudens en bedrijven. Vooral Zuid- en Oost-Europa pleiten voor een Europese oplossing, al is er geen overeenstemming over wat die zou moeten zijn. Besluiten worden pas op een nieuwe top aan het eind van de maand verwacht.

Tot die tijd probeert een aantal landen al wel individueel wat te doen. Zo zijn in Frankrijk de gasprijzen bevroren en verlaagde Spanje de btw op de energierekening. In Nederland is een half miljard euro beschikbaar om verschillende energiebelastingen te verlagen. Dat scheelt enkele tientallen euro's op een rekening die op jaarbasis honderden euro's hoger kan uitvallen.

De FME, de ondernemersorganisatie in de technologische industrie, en de vakbonden FNV en CNV houden morgen een gezamenlijke manifestatie bij de Tweede Kamer over de problemen die bedrijven hebben door hoge gas- en stroomprijzen.