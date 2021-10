Handbalsters blij met bondscoach Tijsterman: 'Trapje onder onze reet was goed'

Onder leiding van oude bekende Tijsterman beginnen handbalsters aan EK-kwalificatie - NOS

Onder leiding van een oude bekende zijn de Nederlandse handbalsters bij elkaar gekomen voor de eerste twee kwalificatiewedstrijden richting het EK van 2022. De Fransman Emmanuel Mayonnade trok na de teleurstellend verlopen Olympische Spelen zijn conclusies en vertrok als bondscoach. Tot en met het WK in december wordt Oranje geleid door Monique Tijsterman, een gerenommeerd handbalbaltrainster die niet eerder de functie van bondscoach bekleedde. Maar aan ervaring geen gebrek. Ze was onder meer al eens coach van Jong Oranje en werd met de mannen van Limburg Lions kampioen van Nederland. Bovendien was Tijsterman een van de drijvende krachten achter de handbalacademie, waar de basis voor het huidige succes van de Nederlandse vrouwen werd gelegd. 'Trapje onder onze reet' De huidige internationals kent ze door en door - en andersom. "Ze was mijn trainster op mijn vijftiende", zegt keeper Tess Wester. "Dit is voor haar nieuw en het is voor ons nieuw. Maar we hebben wel allemaal besloten dat we er heel graag wat van willen maken." Estavana Polman: "Zij gaf ons wel een trapje onder onze reet als we niet goed genoeg trainden. Ik denk dat dat wel goed is geweest voor ons, het was de eerste stap naar waar we nu staan."

Quote Iedereen kent plan A, we moeten ook met een plan B spelen. Monique Tijsterman

Tijsterman was al assistent van Mayonnade en werd, nadat hij zijn contract niet verlengde, gevraagd door te schuiven. "Ik heb nooit onder stoelen of banken geschoven dat het mijn ambitie is om met het vrouwenteam op een groot toernooi te staan." Titelverdediger op WK Die kans krijgt ze komende winter, als Oranje als titelverdediger aan het wereldkampioenschap in Spanje begint. Daar hoopt Oranje verder te komen dan de kwartfinales, die in Tokio het eindstation waren. Het olympisch avontuur eindigde na een goede poulefase met een kansloze nederlaag tegen Frankrijk, dat Oranje geen moment in de wedstrijd liet komen en Nederland met kater achterliet.

Nycke Groot na de laatste wedstrijd van haar carrière, de afstraffing tegen Frankrijk in Tokio - ANP

"Iedereen is daar teleurgesteld over, dat had niemand zien aankomen", zegt Tijsterman. "Maar ik ga niet heel veel veranderen. Er zijn wat kleine aanpassingen, deze ploeg heeft iemand nodig die ze vertrouwen geeft en een eigen inbreng." Ook tactisch wil ze wat meer puntjes op de i zetten. "Iedereen kent plan A, we moeten ook met een plan B spelen." Dat moet niet alleen tijdens het WK gebeuren, maar ook deze week al, als Wit-Rusland (dinsdag) en Griekenland (zondag) de eerste tegenstanders zijn in de kwalificatie voor het EK van 2022. Geen Broch Het ziet ernaar uit dat Tijsterman niet zal kunnen beschikken over Yvette Broch. De 30-jarige cirkelspeelster heeft zich in ieder geval niet beschikbaar gesteld voor het WK in december in Spanje. "Ik heb haar gebeld en uitgebreid gesproken, maar ze gaf te kennen dat ze niet beschikbaar is voor het WK. Ook niet als er een speelster nog geblesseerd zou raken", aldus Tijsterman. Broch maakte met een tussenstop jarenlang deel uit van het Nederlands team. Begin juni besloot ze niet mee te gaan naar de Olympische Spelen. Broch wilde zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en was bang dat ze tijdens het evenement in Tokio in een isolement zou komen.