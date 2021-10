Twee spitssnuitdolfijnen aangespoeld op strand bij Monster

De spitssnuitdolfijnen worden voor onderzoek naar de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht gebracht. Daar wordt bekeken waardoor de dieren zijn gestrand en doodgegaan.

Spitssnuitdolfijnen leven doorgaans in diepe oceanen. Volgens SOS Dolfijn horen ze niet thuis in de ondiepe Noordzee. Vorig jaar nog werd er één gezien voor de kust van Wassenaar. En in 2017 spoelden er twee levend aan op de stranden van Serooskerke en Egmond. Beide dieren overleden niet veel later.