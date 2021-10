Onafhankelijk onderzoek naar Londense politie na moord Sarah Everard

De Britse regering laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de politie in Londen naar aanleiding van de verkrachting van en moord op Sarah Everard door een agent.

De moord heeft "onvoorstelbare gebreken bij de politie blootgelegd", zegt de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Patel. "Het is weerzinwekkend dat een dienstdoende politieagent zijn machts- en vertrouwenspositie kon misbruiken om zo'n afschuwelijke misdaad te plegen. We moeten weten hoe dit allemaal heeft kunnen gebeuren om zeker te stellen dat zoiets nooit meer wordt herhaald."

De agent, de 48-jarige Wayne Couzens, kreeg vorige week een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vervroegde vrijlating. De politie in Londen stelde eerder al een eigen onderzoek in.

Gedrag van Couzens onderzocht

Patel zegt dat het nieuwe onderzoek zal bestaan uit twee delen: het gedrag van Couzens in aanloop naar de moord en de interne cultuur van het politiekorps. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over de vraag hoe het kan dat het gedrag van Couzens niet eerder is aangemerkt als problematisch. Volgens The Guardian werd hij door oud-collega's "de verkrachter" genoemd en toonde hij bij twee gelegenheden in het openbaar zijn geslachtsdeel.

De 33-jarige Everard liep op een avond in maart op straat in Londen toen ze werd tegengehouden door Couzens. Hij beweerde dat ze de lockdownregels had geschonden en dwong haar in een auto. Everard werd door de agent in een bos verkracht en gewurgd. Het verhaal bracht veel discussies op gang over de veiligheid van vrouwen op straat.