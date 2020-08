Israël en Emiraten sluiten historisch akkoord, annexatie Westoever opgeschort

Onderdeel van de overeenkomst is dat Israël de voorgenomen annexatie van een deel van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever opschort. Het akkoord werd gesloten onder leiding van de VS. Verwacht wordt dat Israël en de Emiraten binnenkort ambassadeurs uitwisselen.

De Israëlische premier is verwikkeld in verschillende corruptiezaken.

Toch zag niemand in Israël aankomen dat dit nu zou gebeuren, zei correspondent Ankie Rechess in het radioprogramma Nieuws en Co: "Dit soort betrekkingen, met het uitwisselen van diplomatie, maar ook toeristen die beide kanten op kunnen, zijn er eigenlijk niet met Arabische landen. Premier Netanyahu kan nu weer een kruisje zetten bij een succes, in toch moeilijke politieke tijden voor hem."

Op de achtergrond zochten Israël en de Verenigde Arabische Emiraten al langer toenadering tot elkaar. Beide landen zijn bezorgd over de invloed van Iran in het Midden-Oosten. Israël probeert daarom ook al enkele jaren op allerlei gebieden samen te werken met andere Arabische landen, waaronder Saudi-Arabië en Oman.

Volgens de VS, Israël en de VAE zorgt dit akkoord ervoor dat vrede in het Midden-Oosten dichterbij komt. De overeenkomst is het gevolg van "gewaagde diplomatie en visie van de drie leiders en de moed van de Verenigde Arabische Emiraten en Israël om een nieuw pad te bewandelen dat het grootste potentieel in de regio zal ontgrendelen", staat in een verklaring van de drie betrokken landen. .

Dat de landen diplomatieke banden aangaan betekent nog niet dat de bevolking er ook op zit te wachten, zegt Daisy Mohr, correspondent voor de Arabische wereld. "Dit is best wel taboe in de Arabische wereld. Je moet je voorstellen dat je op dit moment niet eens kunt bellen van de Emiraten naar Israël."

Coalitie tegen Iran

Voor Donald Trump is dit akkoord een diplomatiek succesje, zegt Amerika-correspondent Arjen van der Horst: "Met zijn schoonzoon Jared Kushner beloofde hij voor vrede te zorgen in het Midden-Oosten. Maar of dit akkoord daaraan bijdraagt, is zeer de vraag. Trump doet vooral wat Israël wil en betrekt de Palestijnen er niet bij."

Maar deze deal moet vooral worden gezien in de context van de coalitie tegen Iran, die wordt gevormd door de VS, Israël en enkele Arabische landen. "Je ziet al langere tijd dat de verhoudingen in het Midden-Oosten aan het verschuiven zijn. The enemy of my enemy is my friend. Voor Amerika maakt het het makkelijker dat twee belangrijke bondgenoten in het Midden-Oosten nu op één lijn zitten."

Hamas: mes in de rug

Hamas zegt in een reactie op het akkoord dat de Emiraten de Palestijnen een mes in de rug steken met het akkoord. Een woordvoerder noemt het akkoord een beloning voor de Israëlische bezetting en misdaden. De militante groepering heeft de macht in de Gazastrook en wordt door Israël en het Westen gezien als een terroristische organisatie.

Eerder maakten we deze video, waarin onze correspondent laat zien wat er de laatste decennia op de Westelijke Jordaanoever is gebeurd: