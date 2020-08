Israël en Emiraten sluiten historisch akkoord, annexatie Westbank opgeschort

Onderdeel van de deal is dat Israël de voorgenomen annexatie van een deel van de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever opschort. Het akkoord werd gesloten onder leiding van de VS. Verwacht wordt dat Israël en de Emiraten binnenkort ambassadeurs uitwisselen.

Op de achtergrond zochten Israël en de Verenigde Arabische Emiraten al langer toenadering tot elkaar. Beide landen zijn bezorgd over de invloed van Iran in het Midden-Oosten. Israël probeert daarom ook al enkele jaren op allerlei gebieden samen te werken met andere Arabische landen, waaronder Saudi-Arabië en Oman.

Volgens de VS, Israël en de VAE zorgt dit akkoord ervoor dat vrede in het Midden-Oosten dichterbij komt. De deal is het gevolg van "gewaagde diplomatie en visie van de drie leiders en de moed van de Verenigde Arabische Emiraten en Israël om een nieuw pad te bewandelen dat het grootste potentieel in de regio zal ontgrendelen", staat in een verklaring van de drie betrokken landen. .

De Emiraten zeggen in een reactie een sterke medestander te zijn van het Palestijnse volk "voor hun waardigheid, rechten en soevereine staat. Zij moeten profiteren van normalisatie".

De drie landen hebben de deal de Abraham Akkoorden genoemd. Abraham geldt voor zowel joden als moslims als aartsvader.