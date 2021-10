Meer schade gemeld dan anders na uitzonderlijke Groningse bevingen

Gaswinning in het gebied is de oorzaak van de bevingen, schrijft het weer- en seismologisch instituut op zijn website . Omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen nemen het aantal en de kracht van de aardbevingen af. Maar het zal nog tientallen jaren duren voordat ze stoppen, meldt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

De drie bevingen gisteren in Noord-Groningen hebben geleid tot meer schademeldingen dan gemiddeld. Tot 12.00 uur waren er vijftien meldingen van beschadiging of mogelijk acuut onveilige situaties. Drie aardbevingen op een dag zijn niet uniek, maar wel uitzonderlijk volgens het KNMI.

Vorig jaar werden er in totaal zestien bevingen gemeten in het Groningen-gasveld met een kracht boven de 1,5. In 2021 zijn dat er volgens het KNMI tot nu toe elf. Daarvan waren er gisteren drie in achttien uur tijd.

Gisteren om iets voor 05.00 uur 's ochtends was de eerste beving bij Zeerijp met een kracht van 2,5. 's Middags rond 15.30 uur schudde de aarde nabij Appingedam, met een kracht van 1,8. 's Avonds om 22.47 uur was er nog een beving bij Zeerijp, ditmaal met een kracht van 2,2.

"We schrokken weer wakker, net als gisterochtend", vertelt een inwoonster van Zeerijp aan RTV Noord. Ze zegt dat ze bij een controle van de woning twee nieuwe scheurtjes in de stenen zag zitten. "Maar de echte gevolgen komen pas een halfjaar na die tijd, dan pas zien we de scheuren die zijn ontstaan."

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) kwamen tot het middaguur acht schademeldingen binnen uit de omgeving van de twee getroffen dorpen. Daarnaast zijn er nog eens zeven meldingen van potentieel acuut onveilige situaties.

"Dit kan van alles zijn", licht een IMG-woordvoerder die laatste categorie toe. "Van een losliggende dakpan, tot een schuur of zelfs een huis dat op instorten staat." Bij één adres zijn na zo'n melding nu preventieve veiligheidsmaatregelen genomen.

Bij het overgrote deel van de recente meldingen wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand is. In de meeste gevallen zal het gaan om scheuren in muren.

Meer meldingen

Het zijn volgens het IMG veel meer meldingen dan gebruikelijk. In de directe omgeving van de epicentra komt er gemiddeld een schademelding per dag binnen. Ook uit de wijde omgeving van de bevingen waren er meer mensen dan anders die belden over opgelopen averij. Gisteren waren dat er volgens het IMG 94, tegenover zo'n 60 gemiddeld.

Dit betekent niet automatisch dat de schade ook is ontstaan bij de laatste beving. "Maar die kan wel de aanleiding zijn geweest voor mensen om het te melden", zegt de IMG-woordvoerder. Hij zegt dat niet iedereen elke dag een rondje om zijn huis loopt om de schade te checken.

De recente aardbevingen zijn volgens het SodM nog amper het gevolg van de huidige gasproductie. Ze zijn het resultaat van de jarenlange gaswinning uit het Groningen-gasveld. Dat heeft gezorgd voor drukverschillen in de bodem, waardoor in het gebied rondom Loppersum meer risico is op aardschokken.

In deze video legt NOS op 3 uit hoe dat precies gebeurt: