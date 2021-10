Zowel mannen als vrouwen met snelste tijd naar finale teamsprint op EK

Zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen hebben zich op het onderdeel teamsprint geplaatst voor de finale bij de EK baanwielrennen. In het Zwitserse Grenchen bereikten beide trio's de eindstrijd met de snelste tijd.

Bij de mannen kwamen de drie olympisch kampioenen van Tokio in de baan: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland. Probleemloos bereikten ze de finale, waarin Frankrijk later op de avond de tegenstander is.

Oranje is daarin de grote favoriet: het verschil met de Fransen in eerste ronde was maar liefst acht tienden van een seconde.

Nu geen wereldrecord voor vrouwenploeg

In het vrouwentoernooi wisten Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Hetty van de Wouw het wereldrecord dat in de middag werd gereden niet te verbeteren, maar het Nederlandse trio zette wel de snelste tijd neer in de eerste ronde.

Duitsland, goed voor olympische zilver, is in de finale de tegenstander van Nederland.