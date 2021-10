Succes op eerste dag EK baan: mannen en vrouwen winnen goud op teamsprint

De Europese kampioenschappen baanwielrennen hebben Nederland twee gouden medailles opgeleverd op de openingsdag. Zowel de mannen als de vrouwen grepen de titel op de teamsprint.

De suprematie van de Nederlandse mannenploeg werd in het Zwitserse Grenchen maar weer eens bevestigd. Vorig jaar veroverde Nederland al de wereldtitel en in Tokio werd de kroon op het werk gezet met olympisch goud. Voor de Nederlandse vrouwen is de EK-titel een primeur.

Olympisch trio heerst tegen Frankrijk

De drie olympisch kampioenen van Tokio waren oppermachtig in de finale tegen Frankrijk. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland gaven de Fransen geen schijn van kans.

Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Hetty van de Wouw reden in de finale een wereldrecord. Ze verbeterden de toptijd die Nederland, in een iets andere samenstelling, eerder op de dag had aangescherpt.