De Marchi verslaat Formolo in kletsnat spektakel van Tre Valli Varesine

Alessandro De Marchi heeft de 100ste editie van Tre Valli Varesine gewonnen. De Italiaan van UAE-Emirates versloeg in een spectaculaire wedstrijd in de stromende regen landgenoot Davide Formolo in de sprint.

Hij is de opvolger van Primoz Roglic, die in 2019 de laatste editie won. De laatste overwinning van De Marchi - dit jaar nog wel drager van de roze trui in de Giro - was op één dag na drie jaar geleden. In 2018 won hij de Ronde van Emilia, drie dagen geleden gewonnen door....Roglic.