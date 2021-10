Amsterdammer valt agenten lastig en krijgt gebiedsverbod voor politiebureaus

Een man uit Amsterdam heeft een gebiedsverbod voor alle Amsterdamse politiebureaus opgelegd gekregen. De 35-jarige man heeft agenten herhaaldelijk lastiggevallen terwijl ze aan het werk waren, bleek tijdens een zitting bij de politierechter. Zo heeft hij hen beledigd en gefilmd en heeft hij bijna dagelijks video's en berichten geplaatst die hij voorzag van negatief commentaar.

De officier van justitie benadrukte op de zitting dat filmen in de openbare ruimte niet verboden is. "Maar er zijn grenzen tot waar het mag. Die grenzen heeft verdachte echt gepasseerd, door agenten lastig te vallen als ze hun werk uitoefenen, hun privacy te schenden door hun namen op internet te plaatsen, hun gezichten herkenbaar in beeld te brengen en kentekens - zowel zakelijk als privé - te filmen en te publiceren."

YouTube-account verwijderen

De politierechter veroordeelde de Amsterdammer ook tot een taakstraf van zestig uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. De man moet daarnaast zijn YouTube-account verwijderen en moet zijn twee telefoons, waarmee hij agenten heeft gefilmd, inleveren.

De man zegt dat hij de agenten filmde om "misstanden bij de politie aan te kaarten". Zo vindt hij dat ze corrupt zijn. Meerdere agenten deden aangifte tegen hem.