Miljoenenboete vanwege prijsafspraken over frituurvet

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) legt twee bedrijven die frituurvet ophalen en recyclen boetes op wegens kartelvorming. De bedrijven hebben prijsafspraken gemaakt over de inkoop van frituurvet met de bedoeling om de aankoopprijzen zo laag mogelijk te houden.

Die regeling trof vooral kleine horeca-ondernemers die door de kartelafspraken een kunstmatig lage prijs moesten vragen voor hun gebruikt frituurvet. Het prijskartel functioneerde van 2012 tot en met 2018.

De boetes bedragen in totaal 4 miljoen euro, leidinggevenden zijn ook persoonlijk beboet voor in totaal 190.000 euro.

De bedrijven Nieuwcom en Rotie, dat sinds een overname Quatra heet, hebben volgens de ACM verboden prijsafspraken met elkaar gemaakt. "Ondernemingen mogen geen geheime afspraken maken over hun verkoopprijzen en ook niet over hun inkoopprijzen. Inkoopkartels zijn schadelijk voor de concurrentie en benadelen leveranciers. Leveranciers krijgen hierdoor minder geld voor hun producten", stelt ACM-bestuursvoorzitter Martijn Snoep in een bericht.

Rechter

Frituurvet is een belangrijke grondstof voor de productie van biodiesel. De Europese en Nederlandse overheid stimuleren het gebruik van die duurzame brandstof de laatste jaren, vooral om het gebruik van duurzame brandstoffen voor vervoer te verhogen.

Een derde bedrijf, UCO Kampen, was ook betrokken bij de prijsafspraken, maar ging failliet voor de ACM een procedure had opgestart. Het moederbedrijf van UCO, Biodiesel Kampen, en zijn directeur staan momenteel voor de rechter wegens fraude en deelname aan een criminele organisatie.