Pieters schittert niet bij EK baanwielrennen, wél in tweede rit Groot-Brittannië

Amy Pieters heeft de tweede etappe van The Women's Tour, ook wel de Ronde van Groot-Brittannië voor vrouwen, op haar naam geschreven. In de etappe van 102 kilometer met start en finish in Walsall schoof ze in de laatste tien kilometer mee in een kopgroep van tien rensters en maakte het af in de sprint.

Voor Pieters, die de EK baanwielrennen liet schieten voor de Britse etappekoers, is het al de vierde dagzege in de Ronde van Groot-Brittannië. In 2016, 2017 en 2019 won ze ook al een rit. Stromende regen Met Marta Bastianelli in de leiderstrui begonnen de rensters in de stromende regen aan het heuvelachtige parcours in de West-Midlands. In de laatste plaatselijke ronde van 10 kilometer klaarde de lucht op en sprong een groepje weg, met niet de minste rensters. Behalve ploeggenoten Demi Vollering en Amy Pieters meldde ook Maaike Boogaard zich in de groep van tien. Ondanks een spervuur aan aanvallen liep het uit op een sprintje en daarin was de 30-jarige Nederlands kampioene duidelijk de snelste. De Française Clara Copponi werd tweede, de Spaanse Sheyla Gutiérrez derde.