Rutte wil niet tornen aan inkomen Oranjes, minimaal inkijkje kosten hofhouding

De premier zou in december 2020 met een reactie komen. En nu - tien maanden later - meldt hij aan de Tweede Kamer dat hij alles bij het oude wil laten. Het is aan de Tweede Kamer om de zaak anders te regelen, benadrukt hij.

Rutte beloofde in dat debat na te denken over de jaarlijkse salarisverhoging, maar hij was zeer terughoudend. Hij vreesde dat een discussie daarover al "heel snel populistisch" zou worden.

Tot grote verbazing van regeringspartij D66, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren kregen de Oranjes er in het coronajaar 2021 vijf procent bij, zo bleek een jaar geleden in een Kamerdebat. "De hoogte doet al langer de wenkbrauwen fronsen", zei D66-Kamerlid Sneller destijds.

De Tweede Kamer dringt al jaren aan op meer transparantie over de begroting van de leden van het koninklijk huis. Ook blijft er discussie over de hoogte van het inkomen van de koning, koningin Máxima en prinses Beatrix.

Er is, schrijft demissionair premier Rutte in een brief aan de Tweede Kamer "geen aanleiding" om de hoogte van het inkomen te praten te "evalueren". Ook is er "geen ruimte" om gedetailleerde informatie te geven over de uitgaven aan de hofhouding.

De premier vindt dat meer openheid in strijd is met de grondwet. Daarin staat dat de koning "recht heeft op een eigen levenssfeer".

In de Wet financieel statuut van het Koninklijk Huis (WFSKH) uit 1972, die in 2008 opnieuw door de Tweede Kamer werd goedgekeurd, is destijds een vast bedrag vastgesteld en dat is al die jaren meegegroeid, geïndexeerd.

De B-component , 4,9 miljoen euro, is voor het personeel en materiële ondersteuning. In 2022 wordt dat 5,1 miljoen euro.

De A-component kan gezien worden als het salaris en volgt de ontwikkeling van de ambtenarensalarissen. Dat is voor de koning in 2021 998.00 euro, en in 2022 1,0 miljoen euro.

De Tweede Kamer eiste in het Kamerdebat vorig jaar ook dat er in ieder geval inzicht moest komen in de zogenoemde B-component, de uitgaven voor de hofhouding. De Kamer vindt dat de onduidelijkheid over deze uitgaven de koning "onnodig kwetsbaar" maakt voor discussie. De Rekenkamer - die de uitgaven van het rijk controleert - vindt dat iedere vijf jaar gekeken moet worden of de hoogte van die B-component "nog passend" is.

Rentmeester

Ook hierover is de premier weinig scheutig met informatie. In de brief somt hij op wie er zoal valt onder het personeel. Dat zijn de onder meer de grootmeester, de hofmaarschalk, de stalmeesters, de rentmeester, de directeur van de koninklijke verzamelingen en de secretarissen. Over de materiële kosten wordt niet meer gezegd dan dat ze gebruikt worden voor "activiteiten met een hoog representatief karakter".

Over ruim een week spreekt de Tweede Kamer over de begroting van de koning. Dan zal duidelijk worden of de Kamer genoegen neemt met de antwoorden van de premier.