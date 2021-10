Drie jaar cel voor gewapende overval op stylist Fred van Leer

De 23-jarige Amsterdammer Oualid S. moet drie jaar de cel in voor de overval op Fred van Leer. Het OM had een gevangenisstraf van vier jaar geëist. De tv-presentator en stylist werd op 18 november vorig jaar in zijn huis in Rotterdam-West belaagd door twee overvallers die zich voordeden als bezorgers van PostNL.

De mannen hadden een vuurwapen bij zich en bedreigden Van Leer met de dood. Na een worsteling gingen de overvallers er zonder buit vandoor.

S. ontkende dat hij iets met de overval heeft te maken, maar volgens justitie was er voldoende bewijs tegen hem. Zo is er dna van hem aangetroffen op een achtergebleven sportschoen en op de scooter die de mannen gebruikten.

Nog voortvluchtig

Dat er dna van hem op een schoen is gevonden, kwam volgens de verdachte doordat hij regelmatig kleding ruilde. Wie de vier, vijf personen zijn van wie hij wel eens outfits leende, kon hij niet zeggen. De naam van de tweede verdachte is bekend, dankzij dna dat is aangetroffen op een petje dat de overvallers achterlieten. Hij is nog voortvluchtig.