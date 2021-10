VVD'er Remkes en D66'er Koolmees nieuwe informateurs

De VVD'er Johan Remkes en D66'er Wouter Koolmees worden de nieuwe informateurs. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. De twee worden vandaag nog aangewezen door de Tweede Kamer. Die debatteert vanmiddag en vanavond over de formatie.

Remkes en Koolmees moeten onderzoeken of er een meerderheidskabinet kan worden gevormd van VVD, D66, CDA en ChristenUnie.

Remkes, die ook waarnemend commissaris van de koning is in Limburg, was de afgelopen weken ook al informateur. Koolmees, ook minister van Sociale Zaken, was in het begin van de formatie enige tijd 'verkenner'.