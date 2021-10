Remkes en Koolmees nieuwe informateurs, Koolmees niet in volgend kabinet

VVD'er Johan Remkes en D66'er Wouter Koolmees worden de nieuwe informateurs. Dat hebben de fracties van VVD en D66 bekendgemaakt in de Tweede Kamer. D66-leider Kaag kondigde daarbij meteen aan dat Koolmees zal terugtreden als minister en ook niet als minister zal terugkeren in een volgend kabinet.

Vandaag wordt er na het Kamerdebat met informateur Remkes over deze voordrachten gestemd. Naar verwachting worden de voordrachten goedgekeurd door een Kamermeerderheid van in ieder geval VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat zijn de vier partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet.

Remkes en Koolmees moeten onderzoeken of met deze partijen een meerderheidskabinet kan worden gevormd.

Remkes, die ook waarnemend commissaris van de koning is in Limburg, was de afgelopen weken ook al informateur. Vorige week donderdag bracht hij zijn eindverslag uit. Koolmees, ook demissionair minister van Sociale Zaken, was in het begin van de formatie enige tijd 'verkenner'.

Deze week moeten onderhandelingen beginnen

Het is de bedoeling dat de partijen deze week beginnen met onderhandelingen. Het is inmiddels al bijna zeven maanden na de verkiezingen en er zijn in de formatie wel allerlei besprekingen geweest, maar door diverse blokkades en incidenten is het tot nu toe nog niet tot onderhandelingen gekomen.

Remkes en Koolmees zijn allebei zeer ervaren en ze waren dus ook al eerder bij de formatie betrokken. Remkes was onder meer Kamerlid, staatssecretaris, minister, commissaris van de koning in Noord-Holland en voorzitter van belangrijke commissies. Ook was hij enige tijd waarnemend burgemeester van Den Haag.

Koolmees is sinds 2017 minister van Sociale Zaken. Daarvoor was hij ambtenaar en lid van de Tweede Kamer. Ook was hij voor de Kamerverkiezingen van dit jaar voorzitter van de commissie die het verkiezingsprogramma van D66 schreef.