Depay ontkomt bij Oranje niet aan Barça-crisis: 'Iedereen doet alsof het al klaar is'

Depay over duels met Letland en Gibraltar: 'Zes punten, dat moet het doel zijn' - NOS

Zit er een dubbele boodschap in de woorden van Memphis Depay, die bondscoach Louis van Gaal maandag liefdevol toesprak toen het Nederlands elftal zich verzamelde voor de WK-kwalificatieduels met Letland en Gibraltar? Depay zei: "Trainer, ik ben hier heel erg gelukkig weggegaan en ik kom hier weer heel gelukkig aan." Van Gaal zag het als compliment, voor de geweldige week die Oranje vorige maand de koppositie opleverde in de poule. En hij reageerde meteen geprikkeld toen gesuggereerd werd dat de aanvaller met die woorden eigenlijk ook iets anders wilde zeggen, namelijk dat hij het bij Barcelona nu helemaal niet naar zijn zin heeft. Moeilijke periode Maar het was inderdaad niet zo gek om het van twee kanten te bekijken, komt Depay daags na de persconferentie terug op zijn uitspraak. "Wat daartussen is gebeurd, is minder. Dat is niet onder stoelen of banken te steken", bekent Depay over de moeilijke periode die hij doormaakt bij zijn nieuwe club in Spanje. "Na mindere resultaten is je humeur altijd minder." Louis van Gaal oogt wat geïrriteerd als het gaat over de boodschap van Memphis Depay:

Van Gaal over vorm Wijnaldum en Depay: 'Veel vertrouwen in bepaalde spelers' - NOS

De krant AS schreef zelfs dat er van de brullende leeuw Depay slechts "een poesje" was overgebleven. Het interesseert hem niet wat ze zeggen en schrijven. Maar hij krijgt natuurlijk wel het een en ander mee van alle kritieken uit de media, die het ook erg op trainer Ronald Koeman gemunt hebben na een paar kansloze nederlagen. "Koeman is een sterke man met een sterk karakter", zegt Depay. "Om nou te zeggen dat ik met hem te doen heb, vind ik niet de juiste omschrijving. Natuurlijk wil je dat de situatie anders is. Je weet ook dat hij niet alle mogelijkheden heeft die Barcelona gehad heeft, qua financiën."

Memphis Depay op de training van Oranje - ANP

Maar het blijft Barcelona, zelfs in crisistijd met alle verwachtingen van een Europese topclub. "Iedereen doet alsof het al klaar is. Het moet beter, dat weten we", blikt de spits terug op zijn eerste maanden in Catalonië. Zeker gezien de vele blessures en de vele jonge talenten die daardoor voor de leeuwen worden gegooid, is het volgens hem te vroeg om een balans op te maken. "Voor mij is het een droom", zegt Depay over het spelen voor Barcelona, waarbij de eerste indrukken aan zijn verwachtingen voldoen. "Ik moet zeggen dat ik positief ben, over de club en de president. Het seizoen is nog lang. En daar bereid ik me mentaal en fysiek op voor." Memphis Depay over FC Barcelona:

Depay over moeilijke start met Barcelona: 'Iedereen doet alsof het al klaar is' - NOS

Hij vergelijkt de huidige staat van Barcelona met die van Oranje een paar jaar geleden. Nederland ontbrak zeven jaar lang op een groot toernooi, nadat de generatie met spelers als Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart afscheid had genomen. Talent diende zich wel aan, maar de prestaties waren wisselvallig. Gezicht van een nieuwe ploeg "Het heeft tijd nodig", weet de inmiddels 27-jarige Depay. "Dat heb je ook hier gezien, toen de wat oudere jongens weggingen. Er was niemand die het opving, toen de dragende spelers wegvielen." In Oranje groeide Depay uit tot een van de gezichten van een nieuwe ploeg en hij kan in zijn huidige ritme zelfs uitgroeien tot topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Programma Nederlands elftal - NOS

En ja, dan is het wel fijn om weer bij die ploeg terug te keren. Zoals Van Gaal de boodschap van Depay dus in de meest letterlijke zin interpreteerde. Gespannen onderhoud "Hij heeft ook heel wat doelpunten gemaakt en heel wat assists gegeven. Dus ik kan me dat voorstellen", aldus Van Gaal. "Nu komt hij ook weer heel gelukkig terug. Omdat hij hier in Woudschoten en Zeist is, met die spelers die hem tot die prestaties gedreven hebben." Kleine kanttekening: Depay is ook in Barcelona op zijn plek. "Ik ben daar superhappy." En aan Van Gaal heeft de spits niets gemerkt, nadat de bondscoach met twee weinig verheffende interlands in het vooruitzicht toch een ietwat gespannen onderhoud had gevoerd met de Nederlandse pers. "Ik heb hem veel zien lachen."