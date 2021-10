Moordenaar gijzelt twee cipiers in Franse gevangenis, een vrijgelaten

In een gevangenis in Condé-sur-Sarthe, ongeveer 250 kilometer ten westen van Parijs, heeft een gevangene twee cipiers gegijzeld. Eén van de twee, een vrouw, heeft hij inmiddels laten gaan. Hij houdt nu nog een man vast, die bij de gijzeling gewond is geraakt aan zijn oog.

De gijzelnemer is een man die een lange celstraf uitzit voor moord en verkrachting.

Een bemiddelingsteam van de politie probeert ook de tweede gegijzelde vrij te krijgen.

Twee jaar geleden werden in dezelfde gevangenis ook al twee medewerkers gegijzeld door een gevangene, met een zelfgemaakt mes. Die gijzeling duurde vijf uur: de dader werd overmeesterd en de twee medewerkers bleven ongedeerd.