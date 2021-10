Gijzelnemer van cipiers in Franse gevangenis geeft zich over

De gijzeling in een gevangenis in Condé-sur-Sarthe is na drie uur voorbij. Volgens de Franse minister van Justitie Dupond-Moretti heeft de gijzelnemer zich overgegeven.

De man, die een lange gevangenisstraf uitzit voor moord en verkrachting, gijzelde aan het eind van de ochtend twee cipiers. Eén van de twee, een vrouw, liet hij vrij snel gaan. Een mannelijke bewaker hield hij langer vast.

Een bemiddelingsteam van de politie probeerde ook de tweede gegijzelde vrij te krijgen. Onder welke omstandigheden de gijzeling is beëindigd, heeft de minister niet gezegd. Hij gaat later vandaag naar de gevangenis, die zo'n 50 kilometer boven Le Mans ligt, om met betrokkenen te spreken.

Twee jaar geleden werden in dezelfde gevangenis ook al twee medewerkers gegijzeld door een gevangene, met een zelfgemaakt mes. Die gijzeling duurde vijf uur: de dader werd overmeesterd en de twee medewerkers bleven ongedeerd.