Ook Pheninckx stopt als Oranje-hockeyster; over anderhalf jaar wil ze arts zijn

Bekijk hieronder een samenvatting van de olympische finale in Tokio.

Pheninckx won - net als Stam - drie Europese titels, één wereldtitel en dit jaar goud op de Olympische Spelen in Tokio. De olympische titel is het gedroomde afscheid. "Het kan niet mooier", zegt ze tegen hockey.nl.

Pheninckx: "Eerlijk gezegd ging het idee van stoppen al voor Tokio door mijn hoofd. Maar dan zit je nog zo in die tunnel, ben je nog zo bezig met het hier en nu. Ik dacht er vaak over na, maar ik kon het besluit niet echt nemen totdat we klaar waren."

Geneeskunde

Pheninckx gaat de vrijgekomen tijd gebruiken om arts te worden. "Ik wil mijn studie geneeskunde afmaken. Het is de bedoeling dat ik over anderhalf jaar basisarts ben. Daarna kan ik mij nog specialiseren. Daar wil en moet ik niet meer mee wachten."