Arrestaties voor intimideren getuigen in misbruikzaak R. Kelly

De drie mannen die nu zijn gearresteerd, zijn bekenden van Kelly. Zij zouden op uiteenlopende manieren hebben geprobeerd om vrouwen te intimideren die getuigen in de zaak. Er zou onder meer een auto in brand zijn gestoken bij de woning waar een van de vrouwen verbleef. Ook zou gedreigd zijn om intieme foto's van een van de slachtoffers te lekken. Een vriend van de zanger zou daarnaast een half miljoen dollar zwijggeld aan een vrouw hebben geboden.

R. Kelly is de artiestennaam van Robert Sylvester Kelly. Hij zit op dit moment in voorarrest in een gevangenis in Chicago. In juli 2019 werd hij gearresteerd op verdenking van dertien strafbare feiten, waaronder seksueel misbruik van minderjarige meisjes en het bezit van kinderporno. Ook twee oud-medewerkers van de zanger staan terecht.

Naast de zaak in Chicago, in de staat Illinois, speelt er nog een rechtszaak in de staat New York. In die zaak is Kelly aangeklaagd voor onder meer ontvoering en seksuele uitbuiting van een minderjarige.

Ook in Minnesota loopt nog een zaak over een seksueel contact uit 2001, toen Kelly een minderjarige fan 200 dollar gegeven zou hebben om naakt voor hem te dansen en seks met hem te hebben.

Beschuldigingen van seksueel misbruik achtervolgen de zanger al ruim 25 jaar. In januari 2019 scheen de documentaire Surviving R. Kelly nieuw licht op verhalen van slachtoffers. Kelly ontkent tot nu toe alle aantijgingen en heeft in lopende rechtszaken verklaard onschuldig te zijn.