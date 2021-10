Grote steden vragen met spoed om meer flitspalen tegen verkeersoverlast

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen meer flitspalen. Die worden geleverd door het Rijk en daarom schrijven de steden in een brandbrief aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat dat ze nodig zijn omdat het steeds drukker wordt en er te weinig politiemensen en handhavers zijn om de verkeerscontroles persoonlijk uit te voeren. Extra flitspalen moeten dat opvangen, maar het aanbod vanuit het Rijk is niet voldoende.

Volgens de Rotterdamse verkeerswethouder Judith Bokhove, die namens de grote steden het woord voert, zegt in het NOS Radio 1 Journaal dat het niet alleen gaat om het registreren van snelheid. "Er is ook steeds meer verkeersoverlast zoals hard optrekken en knaluitlaten. Het enige dat hiertegen werkt, is extra camera's."

Een ander probleem is volgens Bokhove dat de steden graag camera's willen plaatsen op gevaarlijke verkeerspunten, terwijl het Rijk ze alleen wil plaatsen als er al ernstige ongelukken zijn gebeurd. "De steden willen die ongelukken liever voorkomen. Omdat er geen capaciteit voor persoonlijke controles is, willen we camera's neerzetten op plekken waar het risico op ernstige ongelukken heel hoog is."

Slim inzetbare camera's

Daarbij moet de snelheidslimiet in de stad van 50 naar 30 kilometer per uur. "Op het moment dat die verandering wordt doorgevoerd, is er ook handhaving nodig en dus ook die camera's." Dat moeten moderne camera's zijn, zegt Bokhove. "Ze moeten flexibel zijn, zodat we ze ook snel op een andere plek kunnen hangen."

De wethouder zegt dat de inkoop door het Rijk achterblijft bij de vraag uit de steden. "De mobiele camera's die het Rijk nu voorhanden heeft, zijn veel te groot en te log."

"Als we ze gewoon aan een lantaarnpaal kunnen hangen met een makkelijk elektriciteitspunt, dan is de pakkans ook groter omdat ze slim inzetbaar zijn. Daarom willen we graag in gesprek met het Rijk, zodat er geleverd wordt wat de steden nodig hebben. We moeten echt stappen maken, want we kunnen het niet met menskracht doen."

Het Rijk heeft nog niet gereageerd op de brandbrief van de steden.