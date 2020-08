KLM schort eenzijdig loonsverhoging op, FNV overweegt kort geding

De ongeveer 30.000 werknemers van luchtvaartmaatschappij KLM krijgen in augustus geen loonsverhoging van 2,5 procent. Die verhoging was eerder overeengekomen met de vakbonden, maar KLM schort de maatregel op. Het is een eenzijdig besluit: de bonden hebben niet ingestemd met het uitstel, schrijft KLM in een persbericht.

Volgens een woordvoerder was er tot nu toe nog overleg met de bonden, in de hoop dat ze er samen uit zouden komen. Die gesprekken hebben tot niets geleid, vandaar dat nu pas bekend wordt dat de loonsverhoging niet doorgaat.

10 miljoen verlies per dag

De loonsverhoging is in de cao van 2019 afgesproken. "De situatie van toen is echter totaal anders dan de realiteit van nu", schrijft het bedrijf. KLM verliest naar eigen zeggen 10 miljoen euro per dag, en ontvangt honderden miljoenen aan loonsubsidie van de overheid. "Om te overleven moet KLM maatregelen nemen om de kosten te verlagen."

Eind vorige maand werd al bekend dat KLM 4500 tot 5000 banen schrapt om te bezuinigen. Een reorganisatie was een voorwaarde van de overheid voor een groot steunpakket van het kabinet. Het bedrijf krijgt een lening van 1 miljard euro en het kabinet staat voor 2,4 miljard euro garant voor commerciële leningen. Daarvoor stelde het kabinet wel voorwaarden, zoals een kostenreductie van 15 procent.