KLM schort eenzijdig loonsverhoging op, bonden reageren verdeeld

De loonsverhoging is in de cao van 2019 afgesproken. "De situatie van toen is echter totaal anders dan de realiteit van nu", schrijft het bedrijf. KLM verliest naar eigen zeggen 10 miljoen euro per dag, en ontvangt honderden miljoenen aan loonsubsidie van de overheid. "Om te overleven moet KLM maatregelen nemen om de kosten te verlagen."

Volgens een woordvoerder was er tot nu toe nog overleg met de bonden, in de hoop dat ze er samen uit zouden komen. Die gesprekken hebben tot niets geleid, vandaar dat nu pas bekend wordt dat de loonsverhoging niet doorgaat.

De ongeveer 30.000 werknemers van luchtvaartmaatschappij KLM krijgen in augustus geen loonsverhoging van 2,5 procent. Die verhoging was eerder overeengekomen met de vakbonden, maar KLM schort de maatregel op. Het is een eenzijdig besluit: de bonden hebben niet ingestemd met het uitstel, schrijft KLM in een persbericht .

FNV overweegt kort geding

Vakbond FNV overweegt vanwege de eenzijdige opzegging een gang naar de rechter. "Dit is schandalig", zegt FNV-bestuurder Jan van den Brink. "Twee keer eerder heeft KLM de bonden verzocht de loonsverhoging uit te stellen. Wij hebben telkens gezegd dat wij dat niet willen."

De vakbond zegt niet gebonden te zijn aan afspraken die KLM met de overheid heeft gemaakt in ruil voor het omvangrijke steunpakket. "Daarnaast zegt de overheid ook niet dat KLM moet bezuinigen op loon. Ze verwachten 'een bijdrage in de arbeidsvoorwaarden', dat kan zo veel betekenen."

Van den Brink noemt het opschorten van de loonsverhoging een verkeerd signaal. "Wij zijn gewend wat netter met elkaar om te gaan. Als KLM dit eenzijdig uitroept, dan overwegen wij een kort geding. Dat besluit is nog niet genomen, maar dat is zeker een overweging."

'Logische stap maar rare besluitvorming'

Pilotenvakbond VNV noemt het eenzijdig schrappen van de loonsverhoging "verstandig" en "een logische stap in deze crisistijd". Maar de vakbond is niet te spreken over de manier waarop KLM dit heeft gedaan. "De wijze waarop KLM dit eenzijdige besluit oplegt, kan niet op ons begrip rekenen. Juist nu, in een tijd waar samenwerking noodzakelijk is", zegt voorzitter Willem Schmid.

Volgens VNV waren zij de enige vakbond die eerder deze manier van kostenreductie heeft voorgesteld aan KLM. Daar verbond de VNV de voorwaarde aan dat er een externe analyse komt van de reorganisatieplannen. Volgens de vakbond heeft de vliegmaatschappij dat destijds echter geweigerd. "Wij zijn het dus eens met het feit dat deze kostenverhoging niet wordt doorgevoerd, maar we zijn niet te spreken over de wijze waarop dit nu opeens wordt opgelegd en wij opzij zijn geschoven."

Ook vakbond CNV Vakmensen is niet te spreken over het "botte optreden" van de KLM-directie. Toch heeft de vakbond wel begrip voor het opschorten van het loon. "Zoals de zaken nu gaan is de beslissing van KLM niet onverwacht en zelfs enigszins eerlijk tegenover de belastingbetaler die via de overheid nu zoveel geld steekt in de vliegmaatschappij", zegt bestuurder Michiel Wallaard. De bestuurder benadrukt wel dat het om een tijdelijk opschorting moet gaan. "En ik wil het woord bonus de komende jaren volstrekt niet horen."