Heemskerk (34) stopt ermee, een van de Golden Girls van het Nederlandse zwemmen

"Het voelt een beetje als een puzzel die ik honderd keer heb gemaakt: ik weet precies hoe die eruit komt te zien", omschrijft Heemskerk haar huidige zwemtoestand. "De puzzel kon nog altijd sneller en mooier, maar het voelt een beetje als: been there, done that."

In de zeventien jaar dat Heemskerk deel uitmaakte van de nationale zwemploeg, trad ze aan in 33 internationale titeltoernooien en bracht ze een olympische titel, negen wereldtitels, tien Europese titels en 31 nationale titels op haar naam.

Met haar ploeg neemt de 34-jarige Heemskerk in november deel aan de halve eindstrijd van de ISL, die in het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven wordt gehouden.

Zwemster Femke Heemskerk beëindigt na afloop van de International Swimming League 2021 haar loopbaan. Als de specialiste op de vrije slag met haar team Energy Standard tot de finale van het commerciële zwemtoernooi reikt, zal ze op 7 en 8 januari 2022 voor de laatste maal in actie komen.

Op Heemskerks conduitestaat prijken tien EK's kortebaan, zeven EK's langebaan, vier WK's kortebaan, acht WK's langebaan en vier Olympische Spelen. Daar behaalde ze in totaal 57 medailles.

Ze maakte in 2005 haar debuut op het hoogste mondiale niveau. Dat jaar nam ze deel aan de WK langebaan in Montréal, waar ze seriezwemster was op de 4x100 meter vrije slag. Op het andere estafettenummer waarop ze startte, de 4x200 vrij, reikte ze niet tot de finale.

Golden Girls

Haar grootste successen behaalde Heemskerk als estafettezwemster op de 4x100 vrij. Tussen 2008 en 2012 vormde ze samen met Ranomi Kromowidjojo, Inge Dekker en Marleen Veldhuis de zogeheten 'Golden Girls'. Dekker en Veldhuis zijn ook al gestopt, alleen Kromowidjojo is straks nog actief.

Vier jaar lang bleef het kwartet in deze samenstelling mondiaal ongeslagen op het meest prestigieuze aflossingsnummer. In die periode werden de vier olympisch, wereld- en Europees kampioen (op zowel korte- als langebaan) en zwommen ze in 2008 een wereldrecord dat zes jaar lang bleef staan.

In die zegereeks was de titel tijdens de Zomerspelen van 2008 in Peking het onbetwiste hoogtepunt.